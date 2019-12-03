Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişi de aranıyor.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa süreli takip sonunda adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Eş zamanlı operasyonda Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., A.D., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve Özbekistan uyruklu R.D., gözaltına alındı. 16 şüphelinin sorgusu sürerken, 3 şüpheli de aranıyor.656 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 uyuşturucu hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 2 ecstasy, 1 neurotin, 100 litre kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirilen operasyon kapsamında, 57 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanımı' suçundan işlem yapıldı.