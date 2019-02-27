Son Dakika Haberleri: Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 88 adet uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 88 adet uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüpheli hareketler sergileyen ve Mahmutlar Mahallesi'nde Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 07 JR 354 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan Yasin Ç.(21), Veli U.(22), Hüseyin Y.(24), Ercan E.(34) Ali Y.(23) gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 88 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yasin Ç. (21), Veli U.(22) ve Hüseyin Y.(24) savcılık talimatıyla serbest kalırken Ercan E.(34) ile Ali Y. (23) 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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