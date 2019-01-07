Son Dakika Haberleri: Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle Remzi K. adlı şüpheliyi Oba Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Üst aramasında 52 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlının evinde yapılan aramalarda ise 32 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile çeşitli markalarda ruhsatsız 5 av tüfeği, 2 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan iki gün sonra savcılığın itirazından sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:05 Kaynak: AA

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