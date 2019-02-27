Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Mahmutlar
Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 88 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ercan E. (34) ve Ali Y. (23) "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:28 Kaynak: AA
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