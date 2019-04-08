Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.B. (34) takibe alındı. Oba
Mahallesi'nde C. T. (19) ve A. D'ye (20) uyuşturucu sattığı gerekçesiyle E.B. aynı mahalledeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu satın alan C.T. ve A.D. haklarında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken E.B. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: AA
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