Son Dakika Haberleri: Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.B. (34) takibe alındı.

Oba Mahallesi'nde C. T. (19) ve A. D'ye (20) uyuşturucu sattığı gerekçesiyle E.B. aynı mahalledeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu satın alan C.T. ve A.D. haklarında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken E.B. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, Güncel
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