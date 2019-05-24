Alanya'da uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:12 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı
Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 48 yaşındaki E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 4 gram eroin bulundu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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