Son Dakika Haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Alanya'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 48 yaşındaki E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 4 gram eroin bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:12 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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