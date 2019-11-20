Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda bir miktar 'skunk' adlı uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'ta İsmail T.'yi (27) şüphelenip durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada iki parça halinde 6 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 2 gram skunk, 2 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi bulundu.



Polis, Oba Mahallesi 54. Cadde üzerinde takibe aldıkları Koray A. (30) ile Ahmet A.'nın da uyuşturucu alışverişi yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları Koray A'nın üst aramasında 4 gram skunk buldu. Ahmet A.'nın (31) adresinde yapılanan aramalarda ise 22 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Koray A. 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Ahmet A. ve İsmail T. 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA