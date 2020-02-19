Alanya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi'nde bir süredir takibe aldıkları yaya olarak ilerleyen Tufan S.'nin (20) yanına gelen Şeref Ö. (43) isimli şüphelinin uyuşturucu ticaretini yaptığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları Tufan S.'den 2 parça halinde 27 gram esrar, Şeref Ö.'nün üzerinden ise 76 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Tufan S.'nin hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar: 50 gözaltı Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:22:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]