Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

21.04.2022 10:02
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığını belirledikleri 13 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 3 adet hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir bitkisi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verile bilginin ardından şüphelilerin 9'u gözaltına alınırken, 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanma ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapılan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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