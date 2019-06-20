Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)
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5'İ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
5'İ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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