Son Dakika Haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)
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Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)

54 dakika önce

5'İ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2), System.String[]

5'İ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
Antalya, Jandarma, Alanya, Güncel
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