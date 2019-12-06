Son Dakika Haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
Son Dakika Güncel Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, savcılığın koordinesinde geçen salı günü kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., AD., İ.B.Ş., B.B., M.Ş. ve A.Y. ile yabancılı uyruklu R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 1 neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri, görüntü alan gazetecilere, "Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın" diye seslendi.

Diğer yandan operasyon kapsamında 57 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis, soruşturmada adı geçen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.


- Antalya
Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi
Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:37:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]