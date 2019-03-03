Son Dakika Haberleri: Alanya'da Uyuşturucu Operasyonuna 4 Tutuklama

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonuna 4 Tutuklama

1 saat önce

Antalya'da narkotik dedektör köpeği 'Esco'nun yardımıyla polisin düzenlediği operasyonda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonuna 4 Tutuklama, System.String[]
Antalya'da narkotik dedektör köpeği 'Esco'nun yardımıyla polisin düzenlediği operasyonda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Diyarbakır'dan kurye vasıtasıyla yüklü uyuşturucu getirdiği ve bu maddeyi Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir depoya koyduğu belirlenen şüpheliler, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler, Gökhan S. ile Savaş G.'nin depodaki uyuşturucu maddeden numune alarak satacağı Bahri B. ve Mehmet D. isimli şüphelilerle buluşacağını tespit etti. Tespit üzerine dün gece saatlerinde harekete geçen ekipler, Gökhan S., Savaş G., Bahri B. ve Mehmet D.'yi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki buluştukları bir restoranda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'ndeki uyuşturucuya sakladıkları depoya da baskın düzenleyen narkotik ekipleri, burada da Şahidin G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Depodaki uyuşturucu narkotik köpeğine takıldı

Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Esco'nun yardımıyla depoda arama yapan polis, inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş vaziyette 82 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahri Ö. adli kontrol serbest kalırken diğer 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:57 Kaynak: İHA

Alanya, Antalya, Narkotik, 3. Sayfa
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