Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

10.05.2022 16:07
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde evde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İncekum Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu madde imal edildiğine yönelik bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde 9 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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