Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde evde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İncekum Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu madde imal edildiğine yönelik bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde 9 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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