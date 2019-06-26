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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

33 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İskele bölgesindeki bir teknede F.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Saat 22.30 sıralarında tekneyi takibe alan polis, F.Y.'nin yanına T.A.'nın gelerek uyuşturucu aldığını tespit etti. Bir süre T.A.'yı takip eden ekipler, şahsı 200 metre ilerideki bir çocuk parkının önünde yakalayarak gözaltına aldı. F.Y.'nin yapılan üst aramasında at yarışı kuponuna sarılı 1,68 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve Tophane Mahallesi Mahberi Sultan Sokak'taki adresinde toplam 8.38 gram skunk bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.A. savcılık talimatıyla serbest kalırken, adliyeye sevk edilen F.Y. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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