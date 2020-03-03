Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 83 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 83 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün gece saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi Kerim Kaptanlar Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişinin durumunda şüphelenerek takibe aldı. Bir süre takip eden polis, daha sonra şüpheli O. H. (22), H. A.(25) ve A. H.'yi (24) durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda O. H. İsimli şüphelinin üzerinden 77 adet uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Şüpheli O. H.'nin adresinde de arama yapan ekipler, 6 adet uyuşturucu buldu. Diğer yandan A. H. İsimli şüpheli de ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. A.'nın hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' işlem yapıldıktan sonra savcılık tarafından serbest kalırken, O. H. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:56 Kaynak: İHA
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