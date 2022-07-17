İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, ilçede uyuşturucu satışı yapan iki kişinin yakalanması için harekete geçti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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