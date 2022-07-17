Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, ilçede uyuşturucu satışı yapan iki kişinin yakalanması için harekete geçti.
Saray Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliler Ö.K.Y. ve H.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan arada 163 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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