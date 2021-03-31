Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma kapsamında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan armalarda 25 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 35 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, ifade işlemlerinin arından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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