Son Dakika Haberleri: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

1 saat önce

- Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 560 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

- Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 560 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda daha önceden belirledikleri Saray Mahallesi Oral Caddesi üzerindeki bir otel odasına baskın düzenledi. Baskında Onur T.ile Doruk K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2.20 gram 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Onur T.'nin adresinde de arama yapan ekipler, 39 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

520 adet uyuşturucu hap daha ele geçirilirdi

Soruşturmayı derinleştiren polis, Ömer F.Ç. Nimet E. ve Aslan K. tarafından, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin edildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, üst aramalarında ise 520 adet uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucuya 4 tutuklama

Doruk K. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen Onur T., Ömer F. Ç. Nimet E. ve Aslan K.'nın ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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