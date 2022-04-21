Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

21.04.2022 17:07
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan 13 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan 13 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledikleri 13 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir bitkisi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden biri ifadesinin ardından, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Son dakika! Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Son dakika! Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


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