Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı, Özvadi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda 255 kök Hint keneviri, 250 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.B. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

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