Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

07.04.2022 15:54
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Toslak Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kök Hint keneviri, 750 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.B'ye, uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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