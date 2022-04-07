Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Toslak Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kök Hint keneviri, 750 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.B'ye, uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika