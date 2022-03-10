Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı

10.03.2022 00:57
Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit edilen Ö.K. çıkartıldığı mahkeme sonucu tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit edilen Ö.K. çıkartıldığı mahkeme sonucu tutuklandı.

Alanya İlçesi, Denik Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit edilen Ö.K. adlı şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dinek Mahallesi'nde Ö.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit edildi. Eve düzenlenen ortak operasyonda 32 kök kenevir bitkisi, 800 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. çıkartıldığı mahkeme sonucu tutuklandı. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika


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