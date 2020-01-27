Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı

6 saat önce

Antalya'da uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı belirlenen H.C gözaltına alındı.

Alanya'da uyuşturucu taciri yakalandı, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı belirlenen H.C gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Alanya ilçesinde H.C. isimli şahsın Hacet mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı duyumunu alan ekipler, alınan duyuma istinaden şahıs fiziki takip sonucunda Hacet mahallesinde gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 39 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli H.C. hakkında uyuşturucu imal ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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