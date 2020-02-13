Alanya'da uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Alanya'da uyuşturucu tacirine 10 yıl hapis, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.


Okurcallar Mahallesi'nde 16 Kasım 2018 tarihinde uygulama görevi yapan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphe duydukları Antalya plakalı aracı durdurdu. Bunun üzerine arama yapan jandarma satışa hazır vaziyette kağıt ile poşet içerisinde bir miktar esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirirken, olayla ilgili araçta bulunan Oktay K. gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


"Pişmanım"


Uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan sanık Oktay K. (33) Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu. Oktay K. savunmasında, "Pişmanım ailem mağdur durumda, tahliyemi talep ederim" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığa suçunun sabit görüldüğünden dolayı 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası sanık tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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