Alanya'da uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir teknede çalışırken uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 64 yaşındaki sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İskele bölgesindeki bir teknede çalışan Fevzi Y.'nin (64) uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. 25 Haziran günü saat 22.30 sıralarında tekneyi takibe alan polis, Fevzi Y.'nin yanına T.A.'nın gelerek uyuşturucu aldığını tespit etti. Bir süre T.A.'yı takip eden ekipler, şahsı 200 metre ilerideki bir çocuk parkının önünde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan üst aramasında at yarışı kuponuna sarılı 1,68 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Fevzi Y.'nin üzerinde ve Tophane Mahallesi Mahberi Sultan Sokak'taki adresinde ise toplam 8.38 gram skunk bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.A. savcılık talimatıyla serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Fevzi Y. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan Fevzi Y., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim karşına çıktı. Duruşmada sanık Fevzi Y. ve tanık T.A.'nın avukatı da hazır bulundu.



"Benim uyuşturucu ticareti yapmaya ihtiyacım yoktur"



Sanık Fevzi Y., savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, "Ben uzun süredir esrar maddesi kullanırım. Karakoldaki ifademde de kimden aldığımı söylemiştim. Kargıcaklı Mehmet olarak bildiğim kişiden aldım. Ben uyuşturucuyu Mehmet'den aldım. Ben teknenin önünde turistlere tur pazarlamaktaydım. Benim uyuşturucu ticareti yapmaya ihtiyacım yoktur. Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Fevzi Y.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçu sabit görüldüğünden 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmanın ardından sanık Fevzi Y. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA