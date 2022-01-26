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Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon - Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon

26.01.2022 10:52
Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şahsın üst ve araç aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM timi tarafından yapılan çalışmalar sonucu Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde M.A.A. (24) isimli şahısın uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma KOM timi ve Konaklı Karakol Komutanlığına bağlı devriyelerce yapılan takip sonucu M.A.A., 07 AED 989 plakalı aracına binerken yakalandı. M.A.A.'nın yapılan üst ve araç aramasında, 1 adet hassas terazi, 30.5 gram metamfetamin, 5.5 gram metamfetamin, 4.2 gram metamfetamin, 0.5 gram metamfetamin, 1.3 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan M.A.A., cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. - ANTALYA

Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon
Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon
Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon

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Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon - Son Dakika


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