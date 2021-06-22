Alanya'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Fikret U, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık avukatının savunma yapmasının ardından Fikret U'ya son sözü soruldu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 lira para cezası verdi.

Polis ekiplerince 24 Mayıs 2020'de park halindeki otomobilde gözaltına alınan ve aracındaki aramada uyuşturucu ele geçirilen Fikret U. tutuklanmıştı.