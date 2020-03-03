Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinden biri tutuklandı.

Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında O.H. ve H.A. Güllerpınarı Mahallesi'nde durduruldu.

Şüpheli O.H'nin üstünde 77, ikametinde yapılan aramada ise 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.H. ve H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.A, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı, O.H. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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