Son Dakika Haberleri: Alanya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Alanya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alanya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilçe girişindeki Alanya Marina yakınında yolcu otobüsünden inen Erhan E.'nin (38) durumundan şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli Erhan E.'ye üst araması yapan polis, 5 parça halinde toplam 11 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.


Şüphelinin Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 62 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi bulundu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan E., 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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