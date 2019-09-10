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Alanya'da varil dolusu uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

43 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda variller içerisinde toplam 70 kilogram esrar ve ekili vaziyet 172 kök Hint keneviriyle yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alanya'da varil dolusu uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda variller içerisinde toplam 70 kilogram esrar ve ekili vaziyet 172 kök Hint keneviriyle yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın kırsalındaki Dereköy Mahallesi'ndeki G.Y. isimli şüphelinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma şüpheli G. Y.'i gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise varıl içerisinde 70 kilogram esrar ve bahçede ekili vaziyette boyları 20 cm ile 5 metre arasında değişen 172 kök Hint keneviri ele geçirdi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
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