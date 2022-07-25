Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

25.07.2022 13:42
Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Danimarka uyruklu 66 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Danimarka uyruklu 66 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Heidi Pia Faester'dan (66) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, kadını yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Faester'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YORUMLAR
500
Alanya'da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu Alanya'da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı
Kaynak: AA

Danimarka, Antalya, Alanya, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:20 Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 13:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement