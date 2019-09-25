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Alanya'da yağış kazalara neden oldu

26 dakika önce

Alanya'da yağış kazalara neden olduANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, personel otobüsü ise kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Alanya'da yağış kazalara neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, personel otobüsü ise kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Alanya'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yoğun yağışa hazırlıksız yakalanırken, kayganlaşan yollar nedeniyle de D-400 karayolu ve birçok bölgede maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 32357 plakalı personel otobüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Şans eseri yolcu bulunmayan otobüste sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kazalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İlçe genelinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle hava sıcaklığı 18 dereceye kadar düştü.

Alanya'da yağış kazalara neden oldu

D-400 Karayolu, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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