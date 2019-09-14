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Alanya'da yağış serinletti

30 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yer yer etkili oldu.

Alanya'da yağış serinletti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yer yer etkili oldu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 33, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği turizm kenti Alanya ilçesinde öğle saatlerinde yağmur etkisini gösterdi.

Şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan turistler serinlemenin keyfini çıkarırken plajlarda ise tatilciler yağmura aldırış etmeden deniz keyfi yaptı.

Öte yandan Avsallar Mahallesi, İncekum Plajı'nda kısa süreli etkili olan dolu yağışı tatilcileri denizden çıkardı. Denizde doluya yakalanan vatandaşlar ise büfe çalışanları tarafından sağlanan güneş şemsiyeleriyle korundu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ilçede yağmurun bölgesel anlamda etkili olduğunu söyledi. Yerel noktalarda dolu yağışının da görüldüğünü aktaran Göktepe, herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadığını bildirdi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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