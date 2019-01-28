Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yağmur Sonrası Çalışmalara Başlandı

Alanya'da Yağmur Sonrası Çalışmalara Başlandı

45 dakika önce

Alanya Belediyesi, etkili olan aşırı yağışların ardından vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yoğun bir çalışma başlattı.

Alanya'da Yağmur Sonrası Çalışmalara Başlandı, System.String[]
Alanya Belediyesi, etkili olan aşırı yağışların ardından vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yoğun bir çalışma başlattı.

Yağış boyunca arazide olan Fen İşleri ekipleri, aşırı yağışların ilçe genelinde oluşturduğu olumsuz izleri silmek için kırsal kesimler dahil ilçe genelinde çalışma yürütüyor, vatandaşlardan gelen talepler de değerlendiriliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Güncel
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