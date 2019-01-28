Alanya'da Yağmur Sonrası Çalışmalara Başlandı
45 dakika önce
Alanya Belediyesi, etkili olan aşırı yağışların ardından vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yoğun bir çalışma başlattı.
Alanya Belediyesi
, etkili olan aşırı yağışların ardından vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için yoğun bir çalışma başlattı.
Yağış boyunca arazide olan Fen İşleri ekipleri, aşırı yağışların ilçe genelinde oluşturduğu olumsuz izleri silmek için kırsal kesimler dahil ilçe genelinde çalışma yürütüyor, vatandaşlardan gelen talepler de değerlendiriliyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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