Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yağmurla Mücadele Gece de Sürdü

Alanya'da Yağmurla Mücadele Gece de Sürdü

1 saat önce

Alanya Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yoğun yağışla mücadelesi gece de sürdü.

Alanya'da Yağmurla Mücadele Gece de Sürdü, System.String[]
Alanya Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yoğun yağışla mücadelesi gece de sürdü. Gece boyunca heyelandan ve aşırı yağışlarda çöken yolları açma çalışmaları devam etti.

Çalışmalar kapsamında Demirtaş Aliefendi, Süleymanlar, Mahmutseydi, Yasırali,Türktaş ve Başköy Mahallesinde heyelandan dolayı kapanan yollar açıldı. Tepe - Bektaş arasındaki bağlantı yolu ise aşırı göçükten dolayı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler yolda çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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