Alanya'da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi - Son Dakika
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Alanya'da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

27.05.2022 02:34
Alanya'da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Antalya'da deniz açıklarında bekleyen iki sürat teknesine binemeden yakalanan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Antalya'da deniz açıklarında bekleyen iki sürat teknesine binemeden yakalanan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince deniz kıyısında Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Deniz açıklarında bekleyen 2 adet sürat teknesi, Sahil Güvenlik Botunca tespit edilerek takibe alındı ancak bahse konu botlar yakalanamadı.

Olayda Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, Fawaz A. ve Muhammed A. isimli şahıslar tarafından kiralanan 33 AKH 517 ve 33 AJS 320 plakalı araçlarla bırakıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timinin takibi sonucu Muhammed A. isimli şahıs 33 AKH 517 plakalı araç ile Manavgat'ta yakalandı. 33 AJS 320 plakalı araç, Manavgat'ta terk edilmiş halde ele geçirildi. İki araç da yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Türk vatandaşı S.K., ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.'yi Manavgat'ta yakalayarak gözaltına alındı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürat teknesine binemeden yakalan 36 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Alanya'da Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Suriye uyruklu H.E.A. ve M.A.K. tutuklanırken, Türk vatandaşı S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

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Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı 36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi 36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Göçmen, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi - Son Dakika
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