Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

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Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)
6 saat önce
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:51 Kaynak: DHA
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serbest kalan 3 şüpheliden 2'sine adli kontrol şartı getirildi.
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