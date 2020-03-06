Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)

6 saat önce

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2), System.String[]

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i kadın 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serbest kalan 3 şüpheliden 2'sine adli kontrol şartı getirildi.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:51 Kaynak: DHA
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