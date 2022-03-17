Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

17.03.2022 16:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kızılcaşehir Mahallesi'nde bir sitede elektrik ve su sayaçlarının sigortalarının çalınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarına inceleyerek kimliği belirledikleri hırsızlık şüphelisi C.D'yi (33) Kızılcaşehir Mahallesi ormanlık alanında yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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