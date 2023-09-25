Antalya'da yamaç paraşütü kazası: 1 turist hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da yamaç paraşütü kazası: 1 turist hayatını kaybetti

Antalya\'da yamaç paraşütü kazası: 1 turist hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 25.09.2023 10:27

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 2 kişi ağaçlık alana düştü. Kazada bir Belarus uyruklu turist hayatını kaybetti, tandem pilotu ise yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle ağaçlık alana düşen Belarus uyruklu D.S. isimli kadın turist hayatını kaybetti, tandem pilotu A.Ş. ise yaralandı.

AĞAÇLIK ALANA DÜŞTÜ

Dün saat 18.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe'de yamaç paraşütü pilotu A.Ş., Belarus uyruklu D.S. isimli kadın ile yamaç paraşütüyle ikili uçuş yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alanya'da yamaç paraşütü kazası: Bir turist hayatını kaybetti

PİLOT YARALI

Yaralanan paraşüt pilotu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. D.S.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da yamaç paraşütü kazası: 1 turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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