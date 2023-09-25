Alanya'da yamaç paraşütü kazasında turist ve pilot hayatını kaybetti - Son Dakika

Alanya'da yamaç paraşütü kazasında turist ve pilot hayatını kaybetti

Alanya\'da yamaç paraşütü kazasında turist ve pilot hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 25.09.2023 17:26

Alanya ilçesinde gerçekleşen yamaç paraşütü kazasında Belarus uyruklu turist olay yerinde hayatını kaybederken, yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, paraşütçülerin atlayıştan sonra ağaçlık alana düştüğü belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu turistin öldüğü yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan yamaç paraşütü pilotu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yamaç paraşütünün atlayıştan bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düşmesi sonucu ağır yaralanan pilot Ahmet Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek ve Belarus uyruklu D.S. dün yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yapmış, havada süzülen paraşütçüler bir süre sonra ağaçlık alana düşmüştü. Kazada Belarus uyruklu turist hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Şimşek hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Turizm Alanya'da yamaç paraşütü kazasında turist ve pilot hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da yamaç paraşütü kazasında turist ve pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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