Alanya'da Yangın Paniği
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki Oğuzhan Baykuş'a ait dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm
Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı