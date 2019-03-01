Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yangın Paniği

Alanya'da Yangın Paniği

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alanya'da Yangın Paniği, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki Oğuzhan Baykuş'a ait dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, Alanya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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