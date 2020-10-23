Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi

Alanya'da 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin takvime aldığı Polonya'nın Drzonkow kentinde 17-21 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın tarihleriyle çakışması nedeniyle, Alanya'da yapılması planlanan ve dünyanın önde gelen pentatletlerinin bir araya geleceği uluslararası antrenman kampı ertelenmiştir." denildi.