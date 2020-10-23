Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi - Son Dakika

Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi

23.10.2020 10:07
Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi, System.String[]

Alanya'da 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi.

Alanya'da 15-30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin takvime aldığı Polonya'nın Drzonkow kentinde 17-21 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın tarihleriyle çakışması nedeniyle, Alanya'da yapılması planlanan ve dünyanın önde gelen pentatletlerinin bir araya geleceği uluslararası antrenman kampı ertelenmiştir." denildi.

Modern Pentatlon, Polonya, Alanya, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanya'da yapılacak modern pentatlon uluslararası antrenman kampı ertelendi - Son Dakika Spor

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