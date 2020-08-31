Alanya'da yaralı martıyı tekne kaptanı kurtardı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde oltaya takılan martı, tur teknesi kaptanı tarafından kurtarıldı.

İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde bir martının çırpındığını gördü.

Denize atlayan Meşe, tekneye çıkardığı martıyı, ağzına saplanan iğne, kanatlarına dolanan olta ve bağlantılarından kurtardı.

Kaptana yardım eden tatilciler, bu anları cep telefonuyla da kaydetti.