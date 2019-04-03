Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

2 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; teknik, fiziki ve dijital takip sonrası İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlar Mahallesi'nde operasyon yaptı. '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçunu işledikleri ve yüzde 15- 20 kar elde ederek, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Rusya, Kıbrıs ve Almanya'daki bahis siteleri üzerinden Türkiye'deki bazı kişilere kullanıcı adı ve şifre vererek bahis oynattıkları, 2 Nisan'da örgüt üyelerinin hesap görüşmesi için buluştukları ve yasa dışı bahis oynayanlara ek kredi açarak bu kişileri borçlandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ev, evlerin eklentileri, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, taşınabilir bellek, pos cihazı, 5 not defteri, 8 bin 570 lira, 839 ABD Doları, 130 euro, 110 İsviçre Frangı, 6 ATM kartı, kredi kartı, 72 bin 980 lira borç ibareli kağıt, 6 adet 40 bin 500 lira değerinde senet, 15 hesap cüzdanı, 579 ecstasy hap, 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Dijital materyaller incelenmek üzere Siber Suçlara gönderilirken, 40 kişinin de yüklü miktarlarda para hareketi yaptıkları tespit edildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:24 Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Güncel
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