Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı

25.05.2022 15:59

- Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı Antalya'da yasadışı bahis oynattıkları belirlenen 4 şüpheli jandarmanın eş zamanlı operasyonu ile yakalandı.

- Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı

ANTALYA - Antalya'da yasadışı bahis oynattıkları belirlenen 4 şüpheli jandarmanın eş zamanlı operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramalarda binlerce TL, teknolojik cihaz ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre devam eden fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen jandarma geçen jandarma ekipleri M.S., F.Ö., S.G., ve Y.E.'ye ait 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda M.S., F.Ö., S.G., ve Y.E., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet sim kart, hafıza kartı, tablet, 3 adet kumar amacıyla kullanılan oyun makinesi, 4 adet suç içerikli yaz boz kağıdı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 10 TL ve 355 Euro ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı

YORUMLAR
500
YASADIŞI BAHİS SİTESİNE OPERASYON; 24 GÖZALTI YASADIŞI BAHİS SİTESİNE OPERASYON; 24 GÖZALTI Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 19:04:48. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement