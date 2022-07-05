Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana gelen olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor.

Kaynak: İHA

Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da yaşam savaşı! Yılan yavru fareyi yedi, anne farenin mücadelesi yürek burktu - Son Dakika

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