Alanya'da yaşam savaşı! Yılan yavru fareyi yedi, anne farenin mücadelesi yürek burktu - Son Dakika
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Alanya'da yaşam savaşı! Yılan yavru fareyi yedi, anne farenin mücadelesi yürek burktu

05.07.2022 10:44

Antalya'da sıcak havalar nedeniyle ortaya çıkan bir yılan, minik bir fareyi yedi. Yılanın karnından yavrusunu kurtarmak isteyen anne farenin verdiği mücadele görenlerin içini acıttı. Anne farenin tüm çabasına rağmen başarılı olamadığı görüldü.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana gelen olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor.

BAŞARIYA ULAŞAMADI

Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor.

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Kaynak: İHA

Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da yaşam savaşı! Yılan yavru fareyi yedi, anne farenin mücadelesi yürek burktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da yaşam savaşı! Yılan yavru fareyi yedi, anne farenin mücadelesi yürek burktu - Son Dakika
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