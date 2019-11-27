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Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yaşayan Norveç uyruklu Arild Langemyr'in (72) evinde cansız bedeni bulundu.

Alanya'da yaşayan Norveçli, evinde ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yaşayan Norveç uyruklu Arild Langemyr'in (72) evinde cansız bedeni bulundu.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yerleşik yaşayan Norveçli Arild Langemyr'ın bir süredir evinden çıkmaması üzerine durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan alınan izinle eve girdi. Jandarma ekipleri, içeride Arild Langemyr'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Arild Langemyr'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Arild Langemyr'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.


Mahmutlar, Norveç, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
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