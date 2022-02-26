Alanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Alanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

26.02.2022 17:49

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan Ukrayna Alanya Dayanışma Derneği üyeleri ile Ukrayna Antalya Konsolosluğu Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov, Türk ve Ukrayna bayraklarıyla "Savaşa hayır" pankartları taşıdı.

Ukraynalıların duygusal anlar yaşadığı protestoda ülkenin milli marşı okundu.

Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor günler yaşaması nedeniyle toplandıklarını söyledi. Ukrayna'nın Rusya ve Putin rejiminin saldırısı altında olduğunu dile getiren Rustamov, "Bizim kahraman ordumuz gece gündüz devletimizi koruyor. Bütün halkımız kahraman ordumuza tam destek veriyor. Bizim ülkemizde çeşitli milletler, çeşitli uyruklu insanlar yaşıyor ama herkes aynı amaç için birlikte çalışıyor ve birleştiler. Biz kendi toprağımızdayız. Biz kendi toprağımızı koruyoruz, savunuyoruz. Haklı olan taraf her zaman kazanacak. Biz haklıyız ve Allah bizimle." dedi.

Buraya gelerek Ukrayna'ya destek verenlere teşekkür eden Rustamov, zor günlerde kendilerini destekleyen Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetine çok minnettar olduklarını kaydetti.

Alanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Alanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Alanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Alanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

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Ukrayna, Antalya, Alanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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