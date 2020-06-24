Alanya'da yaşlı adam adres sormak için girdiği tamircide kanala düştü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde adres sormak için girdiği oto tamircisindeki kanala düşen 71 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.



Olay, bu sabah saatlerinde Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinde meydana geldi. Adres sormak için iş yerine giren Mehmet Akbulut (71) bir anlık dalgınlık sonucu 1 metrelik tamir kanalına düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Akbulut'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA