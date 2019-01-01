Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yerleşik Hollandalı Evinde Ölü Bulundu

Alanya'da Yerleşik Hollandalı Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Marinus Bossers (78) evinde ölü bulundu.

Alanya'da Yerleşik Hollandalı Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Marinus Bossers (78) evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Hollanda vatandaşı Marinus Bossers'in evine bu sabah gelen bakıcı, yaşlı adamı yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Bossers'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bossers'in cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Hollanda, Antalya, Alanya, Güncel
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