Alanya'da Yerleşik Hollandalı Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Marinus Bossers (78) evinde ölü bulundu.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Marinus Bossers (78) evinde ölü bulundu. Mahmutlar
Mahallesi'nde yaşayan Hollanda vatandaşı Marinus Bossers'in evine bu sabah gelen bakıcı, yaşlı adamı yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Bossers'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bossers'in cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:15 Kaynak: DHA
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